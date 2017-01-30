"Киевстар" предложил "Vodafone Украина" и lifecell профинансировать в складчину запуск 3G в столичном метро

Крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар" надеется договориться с "Vodafone Украина" и lifecell о совместном финансировании проекта по запуску 3G в столичном метро.

"Чтобы построить 3G, нужно потратить сотни миллионов гривень. Сейчас мы ждем согласования технических деталей и начала переговоров с коллегами по рынку. Это очень дорогой проект, который требует тщательной финансовой оценки. Но я не теряю надежду на то, что уважаемый МТС/Vodafone, и любимый lifecell не бросит нас",- написал он на своей странице в сети Facebook в среду.

П.Чернышев добавил, что в настоящее время мобильной связью обеспечены 24 станции и туннели между ними, а до конца апреля планируется достройка 2G-покрытия еще на восьми станциях.

В "Vodafone Украина" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что оператор заинтересован во внедрении 3G в киевском метрополитене. В частности, компания считает приемлемой стратегию постройки общей 3G инфраструктуры по технологии мультиоператорского доступа. В то же время в "Vodafone Украина" отмечают, что предложение компании "ЕСУ", подразумевающее модернизацию существующей 2G инфраструктуры стоимостью около 350 тыс. грн, является слишком завышенным.

"Мы знаем о такой цифре. Но это слишком дорого, учитывая, что инфраструктура, которая строится сегодня в киевском метро, является 3G-ready, то есть готова к запуску 3G", - сказала начальник отдела по связям с общественностью "Vodafone-Украина" Виктория Рубан.

В компании lifecell подтвердили готовность разделить затраты, однако также считают предложение "ЕСУ" завышенным.

"Оператор lifecell готов к развертыванию полноценной сети 3G в киевском метрополитене при условии, что установления справедливой рыночной стоимости на работы и оборудование", - отметили в операторе.