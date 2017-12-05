Луценко ожидает прекращения деятельности в Украине ряда пророссийских СМИ к Новому году

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по итогам уже пройденных процедур ожидает к концу текущего года прекращения деятельности в стране ряда средств массовой информации пророссийской направленности.

"Я очень надеюсь, что к Новому году подарком для всех честных украинцев будет прекращение функционирования пророссийских средств массовой информации, которые "загрязняют мозги отдельных доверчивых украинцев", - заявил Ю.Луценко с трибуны парламента на вечернем пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

При этом генпрокурор Украины добавил: "Мы уже прошли соответствующую процедуру и ждем вступления в законную силу такого решения".

Вместе с тем, Ю.Луценко в своем выступлении не уточнил, о каких именно СМИ идет речь.