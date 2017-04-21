Маск планирует создать технологию связи мозга с компьютером за 4 года

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск планирует разработать технологию, позволяющую связать человеческий мозг с интерфейсом компьютера, создав микронные устройства в рамках исследований его новой компании Neuralink Corp. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Wait But Why. "Если бы я сообщил вам концепцию, вы бы по существу занялись "консенсуальной" телепатией", - заявил Маск. По его словам, Neuralink стремится вывести на рынок продукт, который поможет при некоторых травмах головного мозга, например в результате инсульта или раковых поражений, примерно за 4 года. Илон Маск ранее заявлял, что искусственный интеллект и машинное обучение создадут компьютеры настолько изощренные и богоподобные, что людям понадобится имплантировать "нервные шнурки" в свои мозги, чтобы не отставать от машин. "В вашей голове есть куча понятий, и ваш мозг должен попытаться сжать их при этой невероятной низкой скорости передачи данных, называемой речью или печатью"- сказал Маск в последнем интервью. По его мнению, если существует два интерфейса мозга, можно практически осуществлять прямое концептуальное общение с другим человеком. Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск создал компанию, с помощью которой компьютеры смогут связываться с человеческим мозгом. Neuralink был зарегистрирован в Калифорнии в качестве компании "медицинских исследований" в июле прошлого года. Маск планирует финансировать компанию в основном самостоятельно.

