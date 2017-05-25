Механизм блокирования сайтов РФ еще не разработан

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивает, что механизм блокирования российских интернет-ресурсов пока не разработан, но процесс идет.

"Механизм еще не разработан, но будет введен", - сказал В.Грицак журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он указал, что такой механизм разрабатывается.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, для блокирования данных сайтов со стороны всех без исключения провайдеров может понадобиться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети. Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова заявила, что теоретически технически ограничить доступ к некоторому количеству ресурсов можно, но на практике это ограничение можно будет легко обойти. Провайдер услуг кабельного телевидения и интернет-доступа компания "Воля" считает, что выполнение указа президента Украины о введении новых санкций является трудоемким и ресурсозатратным процессом.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил, что "обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций в соответствии с решением СНБО".

В СБУ заявили, что вместе с другими правоохранительными органами разрабатывают изменения в законодательство Украины по механизму блокирования подпавших под санкции Интернет-ресурсов, а "значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы".