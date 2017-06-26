Мининформ работает над законодательством о страховании журналистов
Украинское законодательство нуждается в изменениях в вопросе страхования журналистов.
Об этом сказал председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, открывая круглый стол "Законодательное урегулирование страхования журналистов как дополнительной гарантии безопасности работников СМИ", который состоялся в понедельник по инициативе Министерством информационной политики Украины.
"Нападение на журналистов и представителей медиа является особенно серьезным нарушением прав человека, поскольку они не только вредят конкретным лицам, но и лишают других права на получение информации, ограничивая общественный диалог, что лежит в основе демократического общества", - отметил он.
Как отметил М.Энберг, Совет Европы, уделяя особое внимание вопросам безопасности журналистов, запустил платформу, на которой освещаются случаи нарушение прав журналистов или препятствование их профессиональной деятельности.
"На территории Украины, включая территорию аннексированного Крыму и временно неподконтрольных территорий, сейчас зафиксировано 22 случая, на 20 из которых украинская власть уже дала официальный ответ", - сообщил он.
По мнению председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, обязательное страхование журналистов в стране должно быть в двух форматах: страхование журналистов, работающих в зоне АТО, страхование на территории всей страны, поскольку условия труда фундаментально различаются.
По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергея Высоцкого, одной из проблем законодательного введения обязательного страхования журналистов является обеспечение страховых рисков, которое может быть или государственным, или деловым. Решением этой проблемы, по его мнению, является создание закона о государственных гарантиях журналистов, выполняющих профессиональные обязанности в зонах повышенной опасности.
Одной из основных проблем внедрения страхования журналистов является отсутствие инициативы в решении этого вопроса среди самих журналистов, неопределенность критериев, по которым должно осуществляться страхование, и экономический аспект, отметил заместитель исполнительного директора Института массовой информации Роман Головенко. При этом он высказал мнение, что процесс страхования журналистов можно начать с работников общенациональных каналов.
Начальник отдела связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины Александр Мотузяник предложил использовать совместный проект Министерства информполитики и Минобороны как кейс для выработки соответствующих правил страхования. При этом он выразил заверение в поддержке Минобороны процесса внедрения общего страхования журналистов.