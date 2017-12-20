Минздрав создал госпредприятие "Электронное здоровье"

Министерство здравоохранения Украины с целью обеспечения эффективного функционирования и развития информационных и телекоммуникационных электронных систем в сфере здравоохранения создало государственное коммерческое предприятия "Электронное здоровье".

Соответствующий приказ Минздрава №1597 от 14 декабря обнародован на сайте ведомства вместе с уставом организации.

Основными задачами "Электронного здоровья" является техническое обеспечение создания, внедрения, эксплуатации программно-информационных систем, ведение реестров, разработка систем управления электронными базами, а также создание необходимой для этого нормативно-правовой базы.

Предприятие будет также координировать внедрение на местах программно-технических средств для использования электронных систем в сфере здравоохранения.

Согласно приказу Минздрава, предприятие будет расположено по адресу Киев, ул. Грушевского, 7.