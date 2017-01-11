Мировые расходы на робототехнику вырастут в два раза к 2020 году

Глобальные расходы на робототехнику и сопутствующие сервисы к 2020 году вырастут более, чем в два раза и составят более 188 млрд долларов, сообщает издание Digitimes, основываясь на исследовании IDC. По итогам 2016 года эти расходы составили 91,5 млрд долларов. Такую динамику на рынке эксперты объясняют технологическими усовершенствованиями устройств и расширением вариантов их использования. В частности, расширяется перечень отраслей промышленности, где могут использоваться роботы. Кроме сырьевой и дискретной промышленности, значительные затраты на робототехнику будут наблюдаться в ритейле, потребительском секторе и здравоохранении. Наиболее растущим сегментом рынка аналитики называют беспилотные летательные аппараты, к 2020 году этот сегмент может достигнуть 20 млрд долларов. Свыше 2/3 всех мировых расходов на робототехнику будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Японию).

