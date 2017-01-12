Нацсовет обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь". Об этом сообщает "Телекритика". Нацсовет единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям законодательства Украины и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой. Нацсоветом было зафиксировано размещение коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона "О рекламе". К тому же, по словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, были зафиксированы нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Одним из ключевых пунктов по данному решению стала ситуация вокруг Крыма. Член Нацсовета Сергей Костинский заявил: "Мы знаем, что ответ на вопрос "Чей Крым?" ставит точки над і, как воспринимать того или иного человека. Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи", - заявил он.

