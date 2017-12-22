Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение телеканалам Newsone и "ПравдаТУТ"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалам Newsone (ООО "Новости 24 часа", Киев), "ПравдаТУТ" (ООО "Информационное агентство "ПравдаТУТ", Вишневое Киевская обл.), а также радиокомпании "Независимость" (ООО "Радиоинформационный центр "Независимость", Львов) за нарушения правил вещания в дни памяти.

Согласно сообщению на сайте Нацсовета, телеканалу Newsone за нарушение правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура и дни памяти, а также за распространение в телеэфире необъективной информации (о рассмотрении Комитетом по финансовым вопросам Конгресса США наличия коррупции в НБУ), были объявлены предупреждения по обоим случаям.

"Радиокомпания "Независимость" не придерживалась правил ведения вещания в дни траура и дни памяти, в частности 21 октября 2017 года, когда отмечалась 70-я годовщина со дня проведения советскими карательно-репрессивными органами операции "Запад" - массовой депортации населения западной Украины в Сибирь", - отмечается в сообщении регулятора.

В Нацсовете указали на то, что в эфире РК "Независимость" не было объявления о минуте молчания в 12:00 с сопровождением звука метронома и распространения информации о дне памяти в промежутке времени с 9:00 до 16:00.

Кроме того, Нацсовет в эфире телеканала "ПравдаТУТ" выявил несоблюдение указанных правил 27 октября (день памяти "80 лет со времени массовых расстрелов украинской интеллигенции в урочище Сандармох"). В частности, в эфире телеканала отсутствовала минута молчания в 12:00, а также информация о дне памяти, кроме сообщения в сюжете передачи новостей в 20:32; кроме того, была зафиксирована трансляция комедийного фильма "Свадьба в Малиновке" (в 16:05).