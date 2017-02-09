Нацсовет по телерадиовещанию продлил на 10 лет лицензию на вещание телеканалу NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию на вещание телеканалу ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne, Киев).

Согласно пресс-релизу телеканала, 9 февраля на заседании совета в ходе обсуждения вопроса его члены пришли к выводу что поданные документы соответствуют всем требованиям действующего законодательства, решение было принято единогласно.

В пресс-релизе напоминается, что телеканал ждал решения о пролонгировании срока действия лицензии с 26 июня 2016 года, с этой даты закончился срок лицензии, выданной 10 лет назад. Документы на продление были поданы вещателем в срок и согласно правилам, установленным законодательством, но решение Нацсоветом было принято только 9 февраля.

"Мы показываем все новости, вне зависимости от того, кому они удобны, а кому - нет. В первую очередь, мы работаем для нашего телезрителя, соблюдая стандарты информационной журналистики. Телеканал не намерен останавливаться на достигнутом, и планирует новые проекты",- цитируется в сообщении директор NewsOne Елена Рудик.

NewsOne вышел в обновленном формате с 24 августа 2015 года. Входит во все основные кабельные сети Украины и вещает в аналоговых и цифровых пакетах операторов в HD и SD форматах.

Общее покрытие Украины, по данным самой компании, 84% зрителей страны, что составляет более 30 млн человек. Владельцем телеканала является Евгений Мураев.