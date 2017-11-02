По данным ЮНЕСКО, за пять лет в мире погибли 530 журналистов, а за 11 лет - 930. Об этом свидетельствует доклад организации, публикация которого приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября), передает Deutsche Welle. В частности, с 2006 года по нынешнее время погибли 930 журналистов, при этом в 2012-2016 годах погибли 530 журналистов. Кроме того, по данным правозащитной организации "Репортеры без границ", за десять месяцев, прошедших с начала 2017 года, были убиты 47 сотрудников СМИ. При этом в девяти из десяти случаев виновники этих преступлений избегают наказания. Указано, что наибольшей опасности подвергаются представители так называемой гражданской журналистики, публикующие в блогах или социальных сетях информацию из тех регионов, которые не осмеливаются посещать журналисты обычных СМИ. Подчеркивается, что регион арабских стран является с 2012 года самым опасным для журналистов, в первую очередь в связи с вооруженными конфликтами в Сирии, Ираке и Йемене. Напомним, за 9 месяцев 2017 года эксперты "Института массовой информации" зафиксировали 206 нарушений свободы слова (без оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

