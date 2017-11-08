По факту препятствования работе на журналистов "Схем" в столичном аэропорту "Киев" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook. "По факту препятствования работе журналистов в аэропорту "Киев" возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, относительно препятствования работе съемочной группы программы "Схемы" в аэропорту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК. Так, проведение досудебного расследования в вышеуказанном уголовном производстве поручено следственному отделу Соломенского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве. Отмечается, что процессуальное руководство будет осуществлять Киевская местная прокуратура №9.

Ранее сообщалось, что на съемочную группу программы расследований "Схемы" совместного проекта "Радио Свобода" и "UA:Первый" возле терминала аэропорта "Киев" совершили нападение люди в масках и балаклавах, "охраняющие прилеты и вылеты Виктора Медведчука".

