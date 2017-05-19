Пользователей не будут наказывать за использование запрещенных российских соцсетей

Санкции к украинским пользователям за использование запрещенных российских социальных сетей применяться не будут, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров.

"Мы не касаемся контента и даже если какой-либо пользователь - сейчас появилось много рецептов обхода, разные VPNы, TORы, – пожалуйста, пользуйтесь, пользователи никоим образом за это не будут наказываться ", - сказал В.Петров в эфире "1+1".

Он добавил, что наказания не будет и при просмотре нелегального контента в данных соцсетях, в частности, детской порнографии, поскольку в таком случае невозможно будет произвести следственные действия, ведь сервера находятся в РФ.

Кроме того, В.Петров добавил, что санкции в Украине введены не в отношении сервисов "ВКонтакте" или "Одноклассники", но в отношении юридических лиц, которые ими владеют, но санкции предусматривают ограничение доступа данных компаний к телекоммуникационным сетям общего назначения.