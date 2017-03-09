Порошенко выступает за принятие закона об увеличении доли украинского языка на телевидении

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вскоре выступит с предложением о введении законодательного увеличения украиноязычного контента на телевидении.

"Вскоре такую же технологию (аналогично закону об увеличении квоты украинского языка в на радио ) я предложу и в отношении телевидения, где присутствие украинского языка сейчас очень маленькое", - заявил П.Порошенко в четверг утром в в церемонии вручения Национальной премии им. Тараса Шевченко.

Глава государства напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении присутствия украинского языка в радиоэфире, и добавил, что результаты принятия этого закона уже ощутимы.

П.Порошенко отметил, что ожидает от парламента принятия аналогичного решения и в отношении телеэфиров.