Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время будут действовать квоты на украинский язык на телевидении. Об этом глава государства заявил в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область, передает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter. "В ближайшее время заработают квоты на украинский язык на телевидении", - сказал Порошенко.

Ранее Порошенко выступил за принятие закона о защите украинского языка в сфере услуг. "Сейчас радиостанции не просто выполняют, а перевыполняют требования закона о квотах на украиноязычные песни и передачи. Аналогичный закон по моей инициативе принят и для телевидения - этот закон скоро начнет действовать... В своем послании о внутреннем и внешнем положении, с которым я в начале сентября выступил в ВР, поставил задачу принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, поскольку там некоторые ведут себя так, будто не понимают, что работают в фантастической стране, в Украине", - заявил президент.

