Президент Украины Петр Порошенко заявил о закрытии его официальных страниц в российских социальных сетях и призвал украинцев выйти из российских серверов из соображений безопасности.

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности", - говорится в заявлении, обнародованном на странице П.Порошенко в соцсети "ВКонтакте" во вторник днем.

Он отметил, что гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. "Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях", - пояснил президент Украины.

Однако, подчеркнул П.Порошенко, "массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности - недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно".

При этом с официального сайта президента Украины была убрана пиктограмма "распространить во ВКонтакте".

Вместе с тем президент Украины отметил, что его официальные страницы и аккаунты в соцсети Фейсбук, микроблоге Твиттер, серсиве Инстаграмм и канале в видео-сервисе Youtube остаются актуальными.