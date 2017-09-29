РФ планировала организовать в Брюсселе акцию дискредитации Украины при участии псевдо-блогеров из Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией предупредили попытку проведения в Брюсселе антиукраинской акции, организованной и профинансированной из Российской Федерации.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, сотрудники украинской спецслужбы установили, что спецслужбы РФ планировали провести в Брюсселе акцию по дискредитации Украины перед европейским сообществом.

"Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и "свободной прессы". Для этого в Брюссель выехало несколько граждан Украины как "ораторы" круглого стола на тему: "Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине". Для усиления "эффекта" от их выступления и предоставления дополнительной "правдивости", организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого проплаченные "блогеры" и "журналисты" должны подтвердить информацию о притеснениях и преследования", - рассказали в СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что "блогеров" и "журналистов" организаторы фальшивой акции наняли на "черном рынке труда" за 100 гривен каждого.

"Для предотвращения их идентификации европейскими партнерами, кураторы обязали "массовку" надеть черные очки в связи с якобы преследованиями в Украине и опасениями за собственную жизнь. Единственным широко известным обществу лицом на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям", - отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины отмечает, что российская сторона частично изменила тактику антиукраинской деятельности, выделив отдельный вектор дискредитации Украины в глазах мирового сообщества с позиций европейских информационных площадок и с использованием, как и раньше, ложных и надуманных данных.

В рамках имеющихся уголовных производств планируется проведение допросов организаторов фальшивого съезда "блогеров" для документирования противоправной деятельности спецслужб РФ.