Россия обратилась к США из-за украинского сайта "Миротворец"

Министерство иностранных дел России передало США ноту с тем, чтоб закрыть сайт "Миротворец", который зарегистрирован в Украине как СМИ и хранит данные о врагах государства. Москва мотивирует это тем, что там публикуются личные данные российских журналистов, работающих на Донбассе. Об этом заявил спикер МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, американцы еще не дали ответ Москве по данному вопросу.

"Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала "Миротворец", а также в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, так как от деятельности этого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист. На данный момент официального ответа на наше обращение не поступало, но мы будем эту тему держать на особом контроле", - заявила Захарова.

Она считает, что деятельность сайта "Миротворец" нарушает нормы корпоративной этики в отношении российских СМИ.

"Почувствуйте разницу: эта пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют, максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ, и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики", - отметила представитель МИД РФ.

Напомним, в начале октября СБУ выдворила из страны пропагандиста НТВ. Российскому журналисту Вячеславу Немишеву на три года запретили посещать Украину. У него обнаружили аккредитационное удостоверение фейкового "министерства информационной политики ДНР" и так называемую "военную аккредитацию".

7 ноября в Украину не пустили российского журналиста Захара Виноградова, высадив с поезда. Россиянину Служба безопасности запретила въезд на украинскую территорию на 5 лет.