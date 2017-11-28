Россия создала сотни тысяч аккаунтов в соцсетях для информопераций на Западе - доклад

Российская Федерация создала сотни тысяч аккаунтов в социальных сетях, которые задействованы в скоординированных операциях в Европе и в Северной Америке. Об этом говорится в докладе украинской делегации "Российские взрывные информационно-психологические операции в социальных медиа" представленном на заседании межпарламентского совета Украина-НАТО в Брюсселе, передает депутат Ирина Фриз в Facebook. Сообщается, что в докладе содержится анализ подрывных операций России на территории стран НАТО, а также примеры вмешательства РФ в предвыборные кампании в разных странах, поощрение сепаратизма, выхода из ЕС и НАТО, распространение фейковых новостей и влияния на общественное мнение. Одним из ключевых сообщений доклада является то, что Россия начала создание сетей влияния в социальных медиа еще в 2010-2013 годах, то есть еще до аннексии Крыма и начала войны на Востоке Украины. "Итак, информационно-психологические операции России в странах Альянса не связаны с политикой Запада по поддержке Украины. Война Кремля с государствами-членами НАТО гибридными (асимметричными) методами уже идет. Не Украина является конечной целью этой конфронтации. Конечная цель - разрушение западных институтов, - НАТО и Европейского союза ", - написала Фриз. Напомним, в начале октября сообщалось, что Российскую Федерацию подозревают во взломе смартфонов военнослужащих НАТО, чтобы получить оперативные данные и запугать солдат.

