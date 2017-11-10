Россия введет ограничения против американских СМИ

Возможные ограничения в РФ называют ответом на действия США в отношении телеканала Russia Today

Российская Федерация на следующей неделе может ввести ограничения для американских СМИ. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает "Дождь".

Как сообщается, Госдума РФ может ввести ограничения против американских журналистов в России в ответ на действия США в отношении телеканала Russia Today - Минюст США обязал телеканал зарегистрироваться в реестре иностранных агентов.

"У нас на следующей неделе три пленарных заседания, вполне вероятно, что мы успеем принять закон в трех чтениях уже до конца недели", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Российской Федерации предлагают обсудить введение ограничения аккредитации для украинских СМИ.

Так, по словам главы комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексея Пушкова, Россия должна принять меры, связанные с ограничением возможности аккредитации для украинских СМИ "в ответ на постоянное нарушение прав российских журналистов в Украине". По материалам РБК-Україна