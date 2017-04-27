Российские программы для слежки за персоналом используют 300 украинских компаний - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) установила 300 украинских компаний, которые использующих программное обеспечение для слежки за персоналом, разработанное в России и контролируемое ФСБ. Об этом сообщил глава аппарата СБУ Александр Ткачук во время брифинга в четверг, 27 апреля. "Службой безопасности Украины проводится операция по предупреждению и выявлению структур, которые используют программное обеспечение, которое квалифицировано экспертами, как средства негласного контроля. Вчера было проведено ряд обысков в украинских компаниях ("Нафтогаз", Dragon Capital, - ред.). Эти обыски связаны именно с тем, что служба задокументировала именно использование средств удаленного контроля. По нашей информации, 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение", - рассказал Ткачук. По словам Ткачука, такое программное обеспечение было запрещено еще в 2016 году. Кроме того, компания разработчик данного ПО сотрудничает в ФСБ. "У нас есть доказательства того, что компания разработчик сотрудничает с ФСБ", - подчеркнул Ткачук. Напомним, вчера СБУ уличила восемь компаний на продаже и использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства.

