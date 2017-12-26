Российское ГРУ организовало в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана в 2014 году - The Washington Post

Главное разведывательное управление Российской Федерации в 2014 году запустило в Украине кампанию по дискредитации протестов на Майдане. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретный отчет российского ведомства, имеющийся в его распоряжении.

Целью кампании стало оказание влияния на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность, чтобы проложить дорогу для российских военных действий, которые начались с захвата крымского парламента 27 февраля.

По данным газеты, на следующей день после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович покинул страну, военные создали "множество" фейковых аккаунтов в Facebook и Вконтакте. "Персонажи должны были представлять простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на центральной площади Киева, названной Майданом", - отмечает издание.

В субботу вечером, 22 февраля 2014 года, человек, называемый себя Иваном Галициным, опубликовал комментарий к статье в британской газете. Это был рассказ о лидере оппозиции Украины и бывшем премьер-министре Юлии Тимошенко, которая была освобождена из тюрьмы в тот день. "В Украине произошел переворот", - писал Галицин на английском. "Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда нас сместили вооруженные националисты. Это кошмар. Фашисты пришли к нам снова через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу этого будущего для Украины", - говорилось в сообщении.

Этот аккаунт, как пишет газета, был создан сотрудниками ГРУ. В нем использовали фотографию Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме США за контрабанду наркотиков. Комментарии "Галицина" также появились в других англоязычных изданиях.

Согласно отчету, для проведения операции ГРУ Генштаба РФ выбрало 30 украинских групп в социальных сетях и 25 английских изданий. Оперативники, изображая обычных украинских граждан, оставляли комментарии, нацеленные на то, чтобы "вызывать негодование пророссийских жителей Украины". Так, протестующих в таких комментариях называли "западенцами", а демонстрантов на Майдане "нацистами" и "фашистами".

27 февраля, когда здание крымского парламента было захвачено, ГРУ создало четыре группы в Facebook и ВК, чтобы побудить крымчан поддержать отделение от Украины. "Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций", - говорится в сообщении ГРУ.

Для военных, которые использовали фейковые аккаунты, была создана методичка: один из советов гласил, что они не должны использовать свои фотографии в таких аккаунтах.

В соответствии с докладом ГРУ также использовало платные объявления на Facebook, чтобы повысить популярность групп. Сообщается, что группы получили почти 200 000 просмотров на Facebook только 27 февраля, говорится в докладе. Тот же контент был переиздан в других группах на Facebook, ВКонтакте и в LiveJournal.

Газета отмечает, что оценить влияние информационной операции ГРУ на Украине сложно. В то же время сами авторы отчета указывают, что "подавляющее большинство пользователей социальных сетей согласилось с опубликованными аргументами и поддержало позицию авторов".

Ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия использовала социальные медиа для того, чтобы посеять хаос и разделить американцев на протяжении выборов 2016 года.