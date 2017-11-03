С 21 октября прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу. Сообщается, что Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. "Двадцать первого октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", - говорится в сообщении.

