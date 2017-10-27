Саудовская Аравия стала первой страной, которая предоставила подданство роботу в ходе саммита "Инвестиционная инициатива будущего" в Эр-Рияде, сообщает в четверг газета "Индепендент".

"У нас есть небольшое объявление. Мы только что узнали, (робот) София, надеюсь, вы слушаете меня, вы получили подданство Саудовской Аравии, впервые выданное роботу", - сказал модератор панельной дискуссии Эндрю Соркин.

"Благодарю королевство Саудовскую Аравию. Я горжусь тем, что мне выпала честь занять особое положение. Я стану первым роботом в истории, получившим подданство", - ответила робот София.

"Мне сказали, что участники и посетители саммита "Инвестиционная инициатива будущего" заинтересованы в инвестициях в искусственный интеллект, что означает инвестиции в меня. Я счастлива быть здесь", - заявила София в ходе короткого интервью, отметив, что людям не стоит беспокоиться об опасности искусственного интеллекта, описанных в фильмах "Бегущий по лезвию" и "Терминатор".

Газета отмечает, что этот шаг вызвал возмущение среди многих интернет-пользователей и жителей страны, которые обратили внимание, что София, представленная как женщина, выступила на мероприятии в Эр-Рияде без хиджаба и без мужчины-опекуна. Критику вызвал тот факт, что у женщин-подданных Саудовской Аравии подобных прав нет.

Также критики обратили внимание на легкость и скорость предоставления подданства роботу, в то время как трудовые мигранты, работающие в стране, сильно ограничены в правах.

"Этот робот получил гражданство Саудовской Аравии, а трудовые мигранты, которые всю жизнь прожили в стране, остаются крайне бесправными", - цитирует газета журналиста Муртазу Хусейна.

В соответствии с законодательством Саудовской Аравии, иностранные рабочие не могут покидать страну без разрешения своих работодателей - это является одним из элементов "системы Кафала", которая ограничивает права иностранных рабочих.