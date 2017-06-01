СБУ проводит обыски в телеком-провайдере Wnet

Сотрудники Службы безопасности Украины с утра проводят обыски в телеком-провайдере Wnet, который подозревается в финансировании действий по насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти.

"СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО "Дабл-Ю Нет Украина". Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - написала в соцсети Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

Информированный источник на рынке сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что по состоянию на 12:00 обыски продолжались.

"Где-то в 9:30 утра в наш офис пришло 35-40 человек. Среди них были люди в гражданской и военной форме, у некоторых были нашивки СБУ, многие в балаклавах и с оружием. Часть сотрудников успели выйти на улицу, тем не менее, стали по периметру, перекрыли все входы и выходы и никого не пускают и не выпускают. Сотрудникам, которые остались в здании не разрешено пользоваться ничем", - сообщил источник.

IP-оператор Wnet основан в 1999 году, владеет собственной IP/MPLS сетью, охватывающей более 20 регионов Украины. Транспортная сеть национального масштаба протяженностью более 2,5 тыс. км, охватывающая более 40 городов Украины. Сеть Wnet связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России независимыми каналами Nх10G. Компания имеет девять региональных офисов и главный офис в Киеве, а также два собственных датацентра уровней Tier II и Tier III.

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами Wnet являются Алексей Клещевников и Ярослава Клещевникова.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс" компания Wnet в 2015 году получила 42 млн грн чистого дохода 67 тыс. грн чистой прибыли.