СБУ разоблачила восемь компаний в использовании шпионских программ производства РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла восемь компаний на продаже и использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "По результатам проведенной сотрудниками СБ Украины операции осуществлены обыски и изъята компьютерная техника вообще в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали шпионское российское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом", - говорится в сообщении. Сообщается, что во время обысков была изъята компьютерная техника с установленными на них шпионскими программами производства РФ, которые, согласно заключению экспертов, относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации. В СБУ продолжается работа по установлению лиц, причастных к их использованию и распространения, выясняются нанесенные национальным интересам Украины убытки. Напомним, сегодня сообщалось, что СБУ проводила обыски в инвестиционном фонде Dragon Capital. Обыски происходили согласно решению суда в рамках расследования незаконного использования программного обеспечения.

