Съемочную группу журналистов обстреляли под Киевом

Журналисты проекта "Слидство.Инфо" заявляют, что подверглись обстрелу во время сбора информации для программы: группа вела съемку с дрона имения одного из украинских олигархов под поселком Плюты Киевской области. Об этом рассказал журналист Максим Опанасенко, передает "Радио Свобода". Сообщается, что когда журналисты завершили съемку, неизвестный открыл по ним огонь. Съемочная группа срочно покинула место происшествия. "Фактически, это Конча-Заспа. Снялись абсолютно спокойно. При этом мы стараемся не нарушать личное пространство - мы максимально поднимаем дрон для того, чтобы было видно, но не залетаем на территорию объекта. Когда мы начали разбирать дрон, чтобы спрятать в багажник, то услышали выстрелы, где-то метр-полтора над машиной. Водитель, слава Богу, очень быстро среагировал, сказал нам прятаться, заскочил на водительское место и дал по газам. Мы слышали пять выстрелов ", - рассказывает Опанасенко. Отмечено, что ни журналисты, ни их имущество не пострадали. По мнению Опанасенко, целью стрельбы было запугивание. Журналисты не обратились в полицию и пытаются самостоятельно выяснить, с какого имения велась стрельба. На данный момент они не раскрывают информацию о том, чей дом снимали. Известно, что "Слидство.Инфо" занимается журналистскими расследованиями, в том числе насчет коррупции в органах власти. Напомним, ранее сообщалось, что в городе Первомайск (Луганская область) пьяный командир одного из полков боевиков устроил хаотичную стрельбу, в результате чего ранены двое мирных жителей.

