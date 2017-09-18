Сенат США запросил у Facebook информацию о покупке политической рекламы из России

Сенат Соединенных Штатов Америки запросил у Facebook дополнительную информацию о покупке политической рекламы из России во время выборов американского президента осенью 2016 года. Об этом сообщил член сенатского комитета по разведке Адам Шиф, передает ABC News.

По словам Шифа, у Facebook запрашивается дополнительная информация о покупке политической рекламы из России. Он также отметил, что комитет по разведке получил некоторую информацию, однако пока остается "еще много вопросов без ответов".

"Не думаю, что Facebook будет затягивать с предоставлением информации из боязни конфликта. Я думаю, что никакого конфликта не будет вообще", - добавил он.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса сообщало, что РФ покупала политическую рекламу в Facebook во время выборов президента США. 16 сентября компания передала спецпрокурору США отчет о покупках связанными с Россией аккаунтами политической рекламы.