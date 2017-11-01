Сенаторы США подвергли интернет-компании Facebook, Google и Twitter жесткой критике. По их мнению, интернет-гиганты приняли недостаточно мер, чтобы российские агенты не вмешивались в американский политический процесс. Об этом сообщает DW. В частности, речь идет о том, что они не проследили за тем, что оплата за политические объявления проходила в иностранной валюте. Отмечается, что официальные представители интернет-компаний на протяжении нескольких часов выступали перед подкомитетом по преступности и терроризму американского Сената по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. По словам исполнительного директора Google Ричарда Сальгадо, поисковый гигант в дальнейшем может отказаться от политических объявлений, оплачиваемых валютой. В свою очередь, генеральный советник Facebook Колин Стретч признал, что его компания пропустила "ключевой сигнал". Тем не менее, заявил он, компания не планирует запрещать публичную рекламу в США, купленную в иностранной валюте. По его словам, каждый месяц место на Facebook покупают около 5 млн рекламодателей. Представители компаний Google и Twitter заверили сенаторов, что понимают серьезность российского вмешательства. Как отмечает издание, это было первое из трех слушаний в Конгрессе США с участием трех интернет-компаний по вопросу о возможном вмешательстве Москвы в ход выборов. Уже сегодня, 1 ноября, представители компаний выступят на заседании комитетов по спецслужбам Сената и Палаты представителей. Напомним, в Facebook заявили, что некая группа российских пользователей опубликовала более 80 тыс. записей на политические темы в течение двух лет во время и после президентских выборов в США 2016 года.

