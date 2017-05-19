Созданы боты, отслеживающие активность украинцев в соцсетях РФ после блокировки - волонтер

В Украине созданы боты, которые будут отслеживать активность украинцев в соцсетях Российской Федерации после их полной блокировки. Об этом в Facebook сообщил активист и волонтер Роман Доник. "Самое страшное для вас всех - то о чем еще никто не говорит. Уже написаны поисковые роботы (пауки), которые будут индексировать страницы ВК на свежую активность после полной блокировки провайдерами. Нет, наказывать вас за использование ВК никто не будет. Просто через пару-тройку месяцев, если окажитесь в базе "Миротворца" не удивляйтесь", - отметил Доник. Кроме того, он назвал пользователей Вконтакте людьми, которые "финансируют терроризм и войну в Украине", а также предположил, что они в будущем могут столкнуться с проблемами при пересечении государственной границы.

