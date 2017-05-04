США оставили Украину в перечне основных нарушителей прав интеллектуальной собственности

Офис торгового представителя США (USTR) опубликовал ежегодный отчет "Специальный отчет 301" (Special 301 report), согласно которому Украина осталась в перечне стран – основных нарушителей прав интеллектуальной собственности (Priority Watch List).

Согласно сообщению на веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, в то же время эксперты USTR положительно оценили отдельные меры, принятые Украина в направлении улучшения защиты прав интеллектуальной собственности. Среди прочего, в офисе одобрительно отзываются о принятии в 2016 году законодательной базы, направленной на создание Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности, который должен начать свою работу в сентябре 2017 года.

"Положительный отзыв американских экспертов получило решение о ликвидации Государственной службы интеллектуальной собственности, которая в течение длительного времени подвергалась критике за непрозрачную и ангажированную деятельность", - отмечается в сообщении.

По информации МЭРТ, сдержанный положительный отзыв получило также решение относительно совершенствования деятельности организаций коллективного управления по сбору роялти, включая соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития при содействии Всемирной организации интеллектуальной собственности при участии представителей международных организаций в сфере коллективного управления и экспертной среды. Отдельно в спецдокладе отмечается принятие Верховной Радой закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине" как отражения новой политической воли страны относительно решения проблемных вопросов в сфере соблюдения прав интеллектуальной собственности.

"Мы продолжаем работу по легализации компьютерных программ в органах исполнительной власти и проблем сферы коллективного управления имущественными правами. Реформа в сфере интеллектуальной собственности является одним из приоритетов деятельности правительства на 2017 год, в ближайшее время воплотим институциональные изменения в государственном управлении сферой интеллектуальной собственности", – цитируется в сообщении первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, Украина намерена путем реформ постепенно улучшить правовую защиту в сфере прав интеллектуальной собственности, и рекомендации, которые содержит "Специальный отчет 301", являются ориентиром в дальнейшей работе.

Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) в марте рекомендовал USTR оставить Украину на текущий год в Priority Watch List, а также постепенно приостановить или отменить льготы для нее, если украинская власть не продемонстрирует прогресс в решении проблем обеспечения прав интеллектуальной собственности.

USTR в мае 2015 года опубликовал "Специальный отчет 301", включив Украину наряду с 12 другими странами в Priority Watch List. В документе США призвали Украину к эффективным мерам для легализации программного обеспечения в госорганах. Эту проблему, наряду с непрозрачным администрированием сбора роялти и неэффективной борьбой с распространяющими "пиратский" контент-ресурсами, США назвали основными.

Украина получила статус самой "пиратской" страны еще в 2013 году, однако санкции к ней не применялись из-за сложной политической ситуации.