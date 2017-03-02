Стець поручил подготовить список угрожающих информбезопасности страны сайтов для последующего их закрытия
2017-03-02 18:06
Министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил подготовить список угрожающих информбезопасности страны сайтов для последующего их закрытия.
Об этом сообщает 112 Украина.
- В ближайшие две недели, я хочу, чтобы заместитель министра Дмитрий Золотухин, принес на экспертный совет при Министерстве информационной политики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты, - сказал Стець.
По его словам, министерство найдет механизм для их закрытия.