Министр информационной политики Украины Юрий Стець поручил подготовить список угрожающих информбезопасности страны сайтов для последующего их закрытия.

Об этом сообщает 112 Украина.

- В ближайшие две недели, я хочу, чтобы заместитель министра Дмитрий Золотухин, принес на экспертный совет при Министерстве информационной политики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты, - сказал Стець.

По его словам, министерство найдет механизм для их закрытия.