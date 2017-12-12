Telegram не продается ни за какие деньги - Дуров

Мессенджер Telegram не продается ни за какие деньги, заявил его создатель Павел Дуров.

"Даже за $20 млрд - не продается. Это пожизненная гарантия", - сказал П.Дуров в интервью агентству Bloomberg в Дубае, где теперь расположен его офис.

По словам П.Дурова, ему уже неоднократно поступали предложения о покупке Telegram от крупнейших инвесторов Силиконовой долины, но он отклонил их и будет отклонять и в дальнейшем. Оценка мессенджера в этих офертах колебалась в диапазоне $3-5 млрд, заявил основатель Telegram, не назвав интересантов.

Помимо средств от продажи доли в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году (эта сумма оценивается в $300 млн), у П.Дурова есть успешные инвестиции в биткойн, который предприниматель называет "цифровым золотом". Несколько лет назад он приобрел 2 тыс. биткойнов по $750 за штуку, потратив $1,5 млн, рассказал П.Дуров в интервью. Сейчас рыночная цена этого актива - более $35 млн.