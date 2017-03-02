Телеканал "112 Украина" сменил формат руководства с единоличного на коллегиальный

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2 марта удовлетворил ходатайство ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" (спутниковый телеканал "112 Украина"), внеся изменения в лицензии вещателя.

Как сообщила пресс-служба Нацсовета, руководство и исполнительный орган изменены с единоличного на коллегиальный.

В созданную дирекцию войдут генеральный директор Егор Бенкендорф, первый заместитель генерального директора Василий Сметана и второй заместитель генерального директора Юрий Будяк.

В то же время Национальный совет решила перенести на следующее заседание рассмотрение вопроса переоформления лицензий региональных компаний, которые вещают с логотипом "112 Украина" – "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ", - пригласив их директоров.