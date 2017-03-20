Телеканал "Тонис" объявляет о серьезном обновлении, 9,5% его теперь принадлежит экс-нардепу Макеенко

Телевизионный канал "Тонис" объявляет о новом этапе развития, 9,5% канала теперь владеет народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко.

"Канал будет работать исключительно в украинском поле, в соответствии с законами и Конституцией Украины. Это будет на 100% проукраинский канал. Я владею 9,5%, остальная часть – собственность канала", - сообщил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В.Макеенко подчеркнул, что подобный шаг был его личным решением.

"Вы увидите это в работе канала. Каких-либо совещаний и советов из администрации президента, Кабинета министров у меня не было, поскольку я человек самодостаточный", - заявил экс-нардеп, отвечая на вопросы журналистов.

В.Макеенко также отметил, что средства на покупку доли канала были перечислены с его счета в государственном банке. Процедура была совершенно прозрачной, добавил он.

"Я готов назвать сумму. Было мое жесткое условие: все операции должны проходить через государственный банк. Я должен раскрывать эту информацию и готов, потому что у меня все открыто в декларации уже 17 лет. Но за этим стоят живые люди. Есть люди, которым я уплатил деньги, они представляют канал. Но без их согласия я не могу это сказать. Это не оффшорные компании, а конкретные лица, граждане Украины, у которых есть счета в государственном украинском банке, куда поступили деньги, заплачены налоги - все по закону", - рассказал он.

Директор "Тониса" Александр Бутко отметил, что в последние годы канал "едва сводил концы с концами", в последнее время шел поиск инвестора. По его словам, он знаком с В.Макеенко еще с 1990 года и теперь они встретились, чтобы обеспечить прорыв телеканала "Тонис".

Генеральный продюсер "Тониса" Алексей Семенов, ранее работавший на телеканалах "112 Украина" и "News One", рассказал, что в планах - создать интересный канал, который будет глубоко погружен в события, происходящие как в стране, так и за ее пределами.

"Думаю, мы сделаем большой акцент на том, что происходит в регионах Украины. Мы сделаем ставку на общение с ними", - указал он.

Основным направлением канала будет информационно-аналитическое вещание. На нем будут работать известные телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. Кроме того, предполагается много других программ, в том числе развлекательный, будут программы о музыке и т. п. В частности, приглашен украинский телеведущий и шоумен Илья Ноябрев.

"Сейчас уже есть понимание, что вечерний эфир, с 6 до 11 вечера, будет главным информационно-аналитическим эфиром страны. Потому что та форма, которую мы придумали, просто безукоризненна", - подчеркнул А.Семенов.

Он указал, что в настоящее время "Тонис" находится в районе 23-места в рейтинге украинских телеканалов. "Мы его обновим за четыре-пять месяцев, он будет одним из лидеров информационно-аналитического вещания. Мы будем соревноваться с национальными каналами", - заявил генпродюсер канала.

Ранее, согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, 80% в уставном капитале "Тониса" принадлежало самому ООО "Тонис", 10% - директору канала А.Бутко, по 2% - Николаю Дяченко (Киев), Артему Жилину (Никополь Днепропетровской обл.), Артему Савчуку (Киев), Василию Бирзулу (Киев) и Оксане Васьковской (Белая Церковь Киевской обл.).

В настоящее время 80% в уставном капитале остается за ООО "Тонис" (размер взноса – 13 млн 385 тыс. грн), 9,5% - у В.Макеенко (размер взноса – 1 млн 589 тыс. 468 грн), 10% остается у А.Бутко (размер взноса – 1 млн 673 тыс. 125 грн), 0,5% - у В.Бирзула (взнос – 83 тыс. 656 грн).