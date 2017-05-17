Три мобильных оператора Украины начали блокировать сайты РФ

Три основных мобильных оператора в Украине "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell начали блокирование российских сайтов из санкционного списка СНБО. Об этом говорится в совместном заявлении операторов. Как говорится в обращении, операторы начали технические работы по блокировке таких российских сайтов и социальных сетей как "ВКонтакте", "Одноклассники", всех сервисов Yandex и mail.ru и других. "Выполняя требования указанного указа (президента ), телеком операторы, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями", - говорится в заявлении. Киевстар, Vodafone и lifecell вместе занимают более 97% рынка мобильной связи в Украине. Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина отменит запрет на российские интернет-ресурсы после того, как Россия прекратит агрессию. Указ президента Украины Петра Порошенко о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым в Украине заблокируют ряд российских сайтов, вступил в силу 17 мая 2017 года.

