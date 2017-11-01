Twitter, Facebook и Google заявили об отсутствии у них технологий для предотвращения вмешательства в выборы в будущем

Американские компании Facebook, Twitter и Google в ходе слушаний в сенатском комитете по юридическим делам заявили, что пока не располагают технологиями, которые могли бы исключить возможность вмешательства в президентские выборы в США в будущем, передает в среду агентство "Блумберг".

Кроме того, юрисконсультанты трех технологических компаний рассказали сенаторам, что в настоящее время вопрос с возможным вмешательством в президентские выборы США в 2016 году со стороны связанных с Россией фирм пока не изучен в полном объеме.

"Я узнал, что у нас впереди много работы, и мы на ней сосредоточены", - заявил юрисконсультант Twitter Шон Эджетт.

Тем не менее, по словам главного юрисконсультанта Facebook Колина Стретча, компании приняли некоторые меры для противодействия вмешательству в будущем путем покупки политической рекламы пользователями из-за рубежа, а также намерены жестко регулировать ситуацию с фиктивным аккаунтами, распространяющими вводящую в заблуждение информацию.

"Мы видели скоординированную работу, сеявшую разногласия и пытавшуюся создать разногласия перед выборами. Перед выборами нынешнего президента Дональда Трампа, мы фиксировали много активности, разжигающей разногласия относительно законности этих выборов. Это продолжалось, пока мы не отключили эти аккаунты", - рассказал он.

Ни один из представителей трех компаний не смог уточнить сроки завершения внутренних расследований о возможном вмешательстве в президентские выборы. Компании сообщили, что в настоящее время все они продолжают анализировать и собирать информацию и пообещали обнародовать ее, как только это станет возможно.

Также, отмечает агентство, компании отметили, что пока не могут предоставить ответы на все направленные им конгрессменами вопросы.

В ходе слушаний представители компаний подверглись жесткой критике со стороны сенаторов, которые напомнили об ответственности, лежащей на социальных сетях.

"Я полагаю, что вам много чего нужно было сделать ранее. На вас лежит огромная ответственность", - заявил сенатор-демократ Патрик Лихи от штата Вермонт.

Сенатор от Республиканской партии от штата Миннесота Эл Франкен обрушил критику, в частности, на Facebook.

"Как Facebook не смог уловить связь между политической рекламой о выборах, оплаченной рублями, поступившими из России? Как вы могли это не увязать между собой?" - возмутился он.

К.Стретч согласился с его словами, признав, что компания упустила этот момент.

"Были сигналы, которые мы пропустили. На этот сигнал мы должны были отреагировать", - ответил он.

Он подтвердил, что предположительно связанная с Россией группа выложила более 80 тыс. сообщений во время и после выборов. Потенциальная аудитория этих постов предположительно составила 126 млн пользователей, а у 29 млн человек они появлялись напрямую в ленте новостей.

Также, по его словам, принадлежащая Facebook соцсеть Instagram удалила 170 аккаунтов, с которых в общей сложности было опубликовано 120 тыс. постов. Социальная сеть Twitter выявила 2,75 тыс. аккаунтов, которые, по мнению компании, целенаправленно продвигали пророссийские взгляды во время американских выборов. Среди 131 тыс. опубликованных этими аккаунтами записей 9% были связаны с выборами.

Google обнаружила 18 Youtube-каналов, предположительно поддерживаемых Россией. На них размещено более 1 тыс. видео общей продолжительностью 43 часа, также юрисконсультант компании Роберт Салгадо отметил, что компании удалось обнаружить относительно ограниченную активность в связи с выборами.

В настоящее время собственным расследованием вмешательства со стороны России в американские выборы 2016 года занимаются комитеты по разведке сената и палаты представителей США, а также сенатский комитет по юридическим делам. Ожидается, что аналогичные слушания в комитетах по разведке при участии юрисконсультантов трех компаний пройдут позднее в среду.

Кроме того, подобное расследование ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.