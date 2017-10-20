Twitter введет ограничения на публикацию контента со сценами насилия

Компания Twitter опубликовала календарь обновлений социальной сети, которые направленные на повышение безопасности, в частности, будут введены ограничения на публикацию контента со сценами насилия. Об этом говорится в сообщении в блоге компании. Сообщается, что 27 октября вступит в силу запрет на размещение "несогласованного изображения обнаженного тела". Также под это правило попадают фото и видео, которые были сделаны, когда человек не знал о том, что его снимают. Twitter будет временно блокировать источники таких фото и видео. При этом вводится правило, по которому владелец аккаунта в соцсети, который был заблокирован за оскорбление, может подать апелляцию на данное решение. Согласно информации в блоге с 1 ноября Twitter обещает аргументировать тем, чьи аккаунты были заблокированы, почему было принято данное решение. С 3 ноября Twitter станет уведомлять пользователей о том, что их страница была закрыта из-за нарушений вышеуказанных правил. Кроме того, с этого же дня вступят в силу новые правила, по которым будет запрещено использовать Twitter группам, которые пропагандируют насилие, в частности, будет запрещено публиковать изображения и символы, которые ассоциируются с ненавистью.

