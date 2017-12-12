Украинские радиостанции превысили языковые квоты по объемам украиноязычных песен в среднем на 13%

Объемы трансляции украиноязычных песен на радиостанциях за год действия языковых квот в среднем составили 38%, что на 13% превышает установленные квоты, а объем ведения передач на украинском языке составил 85% эфира, что превышает соответствующие квоты на 35%.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Киеве во вторник.

"В среднем за весь год объемы песен на украинском языке в эфире общенациональных радиостанций превышал квоту на 15%, а в эфире региональных и местных радиостанций - на 19%", - сказал он.

В целом, по данным Нацсовета, по сравнению с 2015 годом количество украинских песен в эфире радиостанций увеличилось в два раза.

При этом из мониторинга были исключены такие радиостанции, как "Украинское радио" (объем украинских песен 100%, ведение программ на украинском языке 100%), радио "Культура", "Проминь" и "Страна FM" (объем украинских песен и ведение программ на украинском языке приближаются к 100% эфирного времени).

По словам члена Нацсовета по телевидению Сергея Костинского, всего регулятор мониторит 16 общенациональных и 179 местных и региональных радиостанций.