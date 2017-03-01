"Укртелеком" прекратил работу на оккупированной части Донецкой области

ПАО "Укртелеком" сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 оказания услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами, передает пресс-служба предприятия. "Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети. Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 000 человек", - сказано в сообщении.

