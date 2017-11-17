В Беларуси правоохранители задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройка по подозрению в шпионаже.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

По словам генпродюсера "Украинского радио" Дмитрия Хоркина, перед этим около двух недель Шаройко не выходил на связь. Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации.

"У меня нет никакой информации. Мне ничего не говорят. Только о подозрении в "шпионаже", непонятном мне. Адвокат говорит, что дала подписку о неразглашении информации. Мне ничего не известно", - говорит жена Павла Шеройка Елена. Сейчас находится в Киеве.

В съемной квартире Павла Шаройка в Минске провели обыски. Квартиру открыла хозяйка, дома никого не было, сообщили в эфире Украинского радио.

"Прежде всего нужно установить связь с задержанным Павлом Шаройком. Это можно сделать с помощью адвоката или через консульства или посольства", - посоветовал Андрей Сабинин. Он адвокат гражданина Украины Павла Гриба, которого задержали в Беларуси, и держат в краснодарском СИЗО.

От официальных ответов Посольство Беларуси уклоняется.

"С нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинения в "шпионаже", - написал Аласания.

Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик и представитель КГБ страны Дмитрий Побяржин заявили изданию "Интерфакс-Запад", что пока комментировать эту информацию не будут.

Павел Шаройко родился 5 января 1971 году в Киеве. Учился в Львовском высшем военно-политическом училище. Работал корреспондентом, в том числе военных изданий, пресс-секретарем военных структур.

Из Белоруссии передавал новости о военных учениях, которые проходили на полигонах. Последний материал Павла Шаройка вышел в эфире УР 18 октября 2017 года о заседании трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.