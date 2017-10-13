В Госцентре киберзащиты предупредили о вирусных атаках против Украины 13-17 октября

В Украине с 13 по 17 октября могут произойти новые кибератаки на украинские информационные ресурсы. Об этом сообщает команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации. Сообщается, что существует вероятность, что отдельные признаки кибератак могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня 2017 года. В госслужбе просят владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, рядовых интернет-пользователей соблюдать требования кибербезопасности. Напомним, что в начале августа оперативники отдела противодействия киберпреступлений в Черниговской области разоблачили распространителя вируса Petya. Так, распространителем оказался житель города Никополь, который путем размещения в сети интернет бесплатных видео роликов распространял среди пользователей вредоносное программное обеспечение.

