В четверг вечером в Киеве задержан главный редактор интернет-издания "Страна.юа" Игорь Гужва, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - написал Ю.Луценко на своей странице в Фейсбук.

По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.

Ранее И.Гужва сообщил, что в офисе интернет-издания "Страна.юа" проводится обыск.

"У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу", - написал он на своей странице в Фейсбук.

По словам заместителя главреда "Страна.юа" Светланы Крюковой, обыск проводили порядка 15-20 сотрудников Службы безопасности Украины, позже она уточнила, что обыск проводили сотрудники следственного управления Национальной полиции.

"Здание бизнес-центра закрыто на входе. Внутри три сотрудника редакции и кролик, в том числе, главный редактор Игорь Гужва", - написала она на своей странице в Фейсбук.