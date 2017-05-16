В Мининформполитики назвали причины запрета российских соцсетей

В Министерстве информационной политики заявили, что российские соцсети угрожают безопасности и территориальной целостности Украины, а также является инструментом гибридной войны в руках России. Об этом сообщает сайт Мининформполитики Украины (МИП). В министерстве отметили, что такие ресурсы как "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУПП" и другие, не входят в перечень, который наработала рабочая группа при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина, передав потом в СБУ. Тем не менее, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 28 апреля рабочей группе министерства был предоставлен перечень фактов и аргументов в поддержку применения санкций к российским соцсетям. "Министерство информационной политики Украины неизменно считает ключевой ценностью свободу выражения мнения и делает максимум для защиты СМИ и журналистов. Вместе с тем, учитывая предоставленные факты и заботясь о безопасности страны, решение СНБОУ отвечает задачам, которые сегодня стоят перед государством по проблематике территориальной целостности и социальной защиты. Такие ресурсы как "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс", "Мэйл.РУ ГРУПП" давно уже используются российскими спецслужбами как инструмент гибридной войны", - сказал государственный секретарь МИП Артем Биденко. Напомним, сегодня Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против России.

