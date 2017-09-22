В оккупированном Крыму украинского журналиста Семену приговорили к 2,5 года условно

В оккупированном Крыму Железнодорожный районный "суд" приговорил украинского журналиста Николая Семену к 2,5 года условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года, - передает портал "Крым.Реалии".

Признавая Семену виновным, "судья" сослалась на право наций на самоопределение и заявила, что события весны 2014 года в Крыму соответствуют международному праву. Напомним, сторона обвинения запрашивала для крымского журналиста наказание в виде трех лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения на три года.

"Прокурор" Светлана Будинская также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Напомним, крымский журналист Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение. По материалам КНК Медиа.