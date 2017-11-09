В России предлагают обсудить введение ограничения аккредитации для украинских СМИ

В Российской Федерации предлагают обсудить введение ограничения аккредитации для украинских СМИ. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, сообщает "РИА Новости". По словам Пушкова, РФ должна принять меры, связанные с ограничением возможности аккредитации для украинских СМИ "в ответ на постоянное нарушение прав российских журналистов в Украине". "Мы должны на такие случаи реагировать. От нас зависит, давать ли аккредитацию украинским журналистам, тем более, что есть СМИ, известные своим русофобским подходом. Почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ, например, требование непредвзятой, объективной информации?" - заявил он. Пушков отметил, что имеет ввиду не цензуру. Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на пять лет российскому журналисту Захару Виноградову в интересах национальной безопасности.

