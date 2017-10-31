В течение 2014 года на неподконтрольных территориях Донбасса были захвачены силой около 50 редакций. Об этом говорится в отчете Национального союза журналистов Украины о нарушении прав журналистов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей и в Крыму. Отмечается, что в течение трех лет на территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинской власти, 28 журналистов были освобождены из заложников или найдены после того, как считались пропавшими без вести.

Подчеркивается, что больше всего журналистов-заложников были освобождены в 2014 году - 20 человек. В 2015 - 7 человек, в 2016 - один. Напомним, в течение сентября текущего года в результате мониторинга было зафиксировано 11 случаев применения физической силы в отношении сотрудников средств массовой информации (СМИ). Сообщалось, что 4 инцидента произошли в Киеве и области, по два события в Одессе и в Донецкой области, по одному - в Ровенской, Полтавской областях и в Киеве.

