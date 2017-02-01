В Украине уровень доверия к отечественным СМИ в 10 раз выше, чем к российским. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. "Отечественным СМИ все еще доверяет четверть украинцев, но они сильно потеряли доверие по сравнению с предыдущим годом. Положительный баланс доверия они сохраняют только в западном регионе, восточный регион вообще не доверяет украинским СМИ. Как и ранее, российские СМИ занимают позицию аутсайдера, рейтинг доверия к ним низкий во всех регионах", - говорится в сообщении. Так, больше всего украинским СМИ доверяют в западных регионах страны, уровень доверия здесь составляет 39,3% против 28,8% тех, кто не доверяет. В центральных регионах отечественным масс-медиа доверяют 24,9% респондентов, тогда как не доверяют 33,6%. В южных регионах СМИ Украины пользуется доверием 21,9% респондентов, тогда как 59,5% относятся к медиа с недоверием. В восточных регионах украинским СМИ доверяют 10% опрошенных, а 68,2% - не доверяют. В целом, отечественным СМИ доверяют 26,1% респондентов, не доверяют - 43,3%. Что касается российских СМИ, в Украине им доверяет лишь 2,4% респондентов, не доверяет 76,3%. На западе Украины российским СМИ доверяют менее одного процента респондентов (0,8%), а недоверие выражают 94,5% респондентов. В центральных регионах российским СМИ доверяют 2,3% опрошенных, не доверяют - 75,9%. На юге Украины российским масс-медиа выражают доверие 4,6% респондентов, 65% опрошенных им не доверяют. На востоке Украины уровень доверия к медиа РФ составляет 2,1%, тогда как 60,9% жителей региона им не доверяют.

