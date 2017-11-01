В Украине в октябре зафиксировано 25 случаев нарушений прав журналистов и свободы слова. Об этом свидетельствует информация ежемесячного мониторинга Института массовой информации. "В октябре 2017 года зафиксировано 25 случаев нарушений прав журналистов и свободы слова. Среди них - 10 препятствований журналистам, пять фактов угроз и запугиваний, три избиения и нападения, три случая недоступа к информации, а также по два случая политического и юридического давления", - говорится в сообщении. Как отмечается, больше всего нарушали права журналистов представители местной власти (7 случаев), а также правоохранители и частные лица (по 6 случаев). По регионам больше всего нарушений зафиксировано в Киев (11), а также в Одесской и Полтавской областях (по 3 случая).

