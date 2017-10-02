В Украине за сентябрь зафиксировали 11 случаев избиения журналистов - НСЖУ

В течение сентября текущего года в результате мониторинга было зафиксировано 11 случаев применения физической силы в отношении сотрудников средств массовой информации (СМИ). Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины, передает "Радио свобода". Согласно сообщению, 4 инцидента произошли в Киеве и области, по два происшествия в Одессе и в Донецкой области, по одному - в Ровенской, Полтавской областях и в Запорожье. "Физическая агрессия и грубое отношение к журналистам - уже не редкость для украинской медиасреды. Но по крайней мере от правоохранителей журналисты должны ждать защиты", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. Напомним, ранее, согласно информации Института массовой информации (ИМИ) с начала 2017 года в Украине было зафиксировано 172 случая нарушений свободы слова. Согласно результатам ежемесячного мониторинга ИМИ "Барометр свободы слова", что за 8 месяцев этого года ИМИ зафиксировал в стране Украины 172 случая нарушений свободы слова. В прошлом году за этот же период было зафиксировано 184 случая.

